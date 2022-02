Alberto Matano non si nasconde più: la confessione sulla sua vita sentimentale (Di sabato 5 febbraio 2022) Per molto tempo è stato un mistero, ma adesso Alberto Matano non si nasconde più: il noto conduttore di La vita in Diretta si lascia andare ad una confessione sulla sua vita privata e sentimentale. Alberto Matano è un giornalista e conduttore televisivo italiano, nato a Catanzaro nel 1972. Oggi ha 49 anni d’età e attualmente conduce, da solo dopo l’addio di Lorella Cuccarini, il talk show pomeridiano di Rai 1 “La vita in diretta“, programma tv per il quale lavora anche in qualità di autore televisivo. Alberto Matano (screenshot Instagram)Sebbene oggi Alberto Matano sia un conduttore e presentatore tv affermato, molti ... Leggi su kronic (Di sabato 5 febbraio 2022) Per molto tempo è stato un mistero, ma adessonon sipiù: il noto conduttore di Lain Diretta si lascia andare ad unasuaprivata eè un giornalista e conduttore televisivo italiano, nato a Catanzaro nel 1972. Oggi ha 49 anni d’età e attualmente conduce, da solo dopo l’addio di Lorella Cuccarini, il talk show pomeridiano di Rai 1 “Lain diretta“, programma tv per il quale lavora anche in qualità di autore televisivo.(screenshot Instagram)Sebbene oggisia un conduttore e presentatore tv affermato, molti ...

Unf_Tweet : - Tartaruga9731 : @GalantoMassimo Serena Bortone e Alberto Matano: autoreferenzialita', egocentrismo, vanità. - DursoAVita1 : Alberto matano, serena Bortone, Eleonora Daniele STANNO PERCULANDO #Mediaset se fossi stato in #Mediaset io sarei a… - LSantillo_96 : ma quand'è che alberto matano verrà confinato di nuovo al tg1? - LSantillo_96 : per me alberto matano un grandissimo cafone con simona izzo, se proprio volete saperlo -