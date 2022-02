A Rotterdam Musetti nel main draw, Caruso esce nelle "quali". In campo Cobolli (Di sabato 5 febbraio 2022) Nell’ATP 500 sul veloce indoor olandese – in diretta su SuperTennis – il 19enne di Carrara esordirà contro lo svedese Mikael Ymer. Il greco Tsitsipas e il russo Rublev sono le prime teste di serie Leggi su federtennis (Di sabato 5 febbraio 2022) Nell’ATP 500 sul veloce indoor olandese – in diretta su SuperTennis – il 19enne di Carrara esordirà contro lo svedese Mikael Ymer. Il greco Tsitsipas e il russo Rublev sono le prime teste di serie

Advertising

McmLeonardo : @lorenzofares Musetti non vince 2 partite di fila da 7 mesi, continuerà anche a Rotterdam la tradizione - Luxgraph : Atp Rotterdam, l'unico azzurro nel tabellone è Lorenzo Musetti - qnazionale : ATP 500 Rotterdam, il tabellone: c’è Musetti. Tre top ten al via in Olanda- - Ubitennis : ATP 500 Rotterdam, il tabellone: c'è Musetti. Tre top ten al via in Olanda - zazoomblog : Tabellone Atp 500 Rotterdam 2022: c’è Musetti Tsitsipas guida il seeding - #Tabellone #Rotterdam #2022: #Musetti -