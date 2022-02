Verducci PD | “Garantire aggiornamento delle graduatorie per i docenti”

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 4 febbraio 2022) "Sono circa 700mila gli insegnanti in attesa di aggiornare la propria posizione in graduatoria in modo da far valere i diritti acquisiti con il servizio. Sarebbe molto grave se questo non potesse avvenire. Se si considera che il nuovo regolamento sullenon sarà pronto nei tempi necessari, l'unica strada praticabile è la proroga dell'ordinanza ministeriale 60 del 2020 a valere sul prossimoGPS, da fare entro giugno/luglio, in ogni caso nei tempi utili per il regolare avvio del nuovo anno scolastico". L'articolo .