Sotto processo ex Ispettore del Lavoro (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si è celebrata la seconda udienza istruttoria del processo che, dinanzi al Tribunale monocratico Seconda Sezione Penale del Tribunale di Taranto, vede imputato il settantaduenne Salvatore Pataleo, ex Ispettore del Lavoro, all’epoca dei fatti in servizio presso la Direzione territoriale del Lavoro di Taranto. Al Pataleo sono contestati i reati di calunnia e falso in atto pubblico in continuazione, nonché quello di falsa testimonianza ed è difeso dall’Avvocato Michele Rossetti; la parte lesa è l’Ingegnere Luca Tagliente, costituitosi parte civile ed è assistito dall’Avvocato Massimo Saracino. Di fatto questa è stata la seconda udienza “utile” del processo, in quanto precedentemente l’Avvocato Massimo Saracino, in ragione della delicatezza del caso, aveva chiesto ed ottenuto che il giudizio fosse ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si è celebrata la seconda udienza istruttoria delche, dinanzi al Tribunale monocratico Seconda Sezione Penale del Tribunale di Taranto, vede imputato il settantaduenne Salvatore Pataleo, exdel, all’epoca dei fatti in servizio presso la Direzione territoriale deldi Taranto. Al Pataleo sono contestati i reati di calunnia e falso in atto pubblico in continuazione, nonché quello di falsa testimonianza ed è difeso dall’Avvocato Michele Rossetti; la parte lesa è l’Ingegnere Luca Tagliente, costituitosi parte civile ed è assistito dall’Avvocato Massimo Saracino. Di fatto questa è stata la seconda udienza “utile” del, in quanto precedentemente l’Avvocato Massimo Saracino, in ragione della delicatezza del caso, aveva chiesto ed ottenuto che il giudizio fosse ...

Advertising

IlTirrenoPrato : ?? Fallimento Grassi, sotto processo nove tra ex amministratori e professionisti con l’accusa di bancarotta - TarantiniTime : Sotto processo ex Ispettore del Lavoro - PerugiaToday : Mangia e dorme in albergo per cinque giorni e fugge senza pagare: scroccone sotto processo - BaravalleLuca : ???? #Israele, con #quartadose #contagi e #decessi sono da #record. ???????????????????? Nessun responsabile dimesso? Nessuna… - SalvoOlivo : @stefanobellelli @pietrocaleo Raghi però PER FORTUNA la BCE non è sottoposta al controllo politico “sfuggendo al pr… -