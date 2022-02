Sopravvissuta yazida | ”Felice per morte leader Isis | al sicuro quando eliminati tutti i miliziani”

(Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Rapita, stuprata, picchiata fino a diventare ceca da un occhio, venduta come schiava sessuale al mercato. Farida Khalaf aveva 18 annila sua vita è stata stravolta da Abu Ibrahim Hashimi al Quraishi, ildell’ucciso ieri in un’operazione delle forze speciali americane in Siria e responsabile della campagna di odio che ha portato al genocidio degli yazidi. E ora si sente ”, molto” perché “ho sempre desiderato che questa persona fosse portata davanti a un tribunale e condannata” per i crimini commessi, per le fatwe con cui ha ordinato il genocidio degli yazidi. ”Ora, almeno, mi sento sollevata dal fatto che sia stato ucciso e che non dipendano più da lui i nostri diritti”, il futuro di un popolo. ”Comeal rapimento e alla ...

Murad, lei stessa unaa maltrattamenti, ha definito 'storica' la sentenza del tribunale tedesco. Che riconosce come genocidio i crimini commessi dal cosiddetto Stato islamico ..."Questo verdetto è una vittoria per i sopravvissuti al genocidio, alle violenze sessuali e per l'intera comunita yazidi": il premio Nobel per la Pace 2018 Nadia Murad,a ...Come sopravvissuta al rapimento e alla schiavitù che mi ha imposto l'Isis, mi rattrista e provo vergogna a pensare che criminali come Quraishi siano ancora liberi e possano diffondere la loro ...Bambina yazida, Regno Unito, 2017 ... Soprattutto in quelli informali le persone sopravvissute al genocidio, anche giovani donne sopravvissute alla violenza sessuale, rischiano oggi di morire di ...