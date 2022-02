Sci di fondo | Pechino 2022 | ufficializzate le azzurre per lo skiathlon di domani | saranno Ganz | Comarella | Pittin e Di Centa

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Anche per quanto riguarda lo sci disi inizierà a fare sul serio dalla giornata di, sabato 5 febbraio. Dopo la Cerimonia Inaugurale di oggi (che prenderà il via alle ore 13.00), quindi, finalmente sarà tempo di gare vere e proprie e, soprattutto, delle prime medaglie da consegnare. Pensando alla pattuglia italiana, oggettivamente, i sogni di gloria sono ridotti al lumicino, ma la voglia è comunque quella di ben figurare e sfruttare al massimo le proprie chance. Il programma olimpico vedrà come prima gara lo, che scatterà alle ore 8.45 italiane (le ore 15.45 cinesi). E’ di pochi minuti fa l’ufficialità del roster della nostra squadra che per lovedrà ai nastri di partenza dell’anello di Zhangjiakou (il sito olimpico più a nord di questi Giochi Olimpici) Caterina, ...

Sono invece nove le donne ad aver già conquistato una medaglia a Cinque cerchi. La graduatoria è capitanata dalla già citata Bjørgen, che ha mancato il podio solo a Torino 2006! Anche per quanto riguarda lo sci di fondo si inizierà a fare sul serio dalla giornata di domani, sabato 5 febbraio. Dopo la Cerimonia Inaugurale di oggi (che prenderà il via alle ore 13.00), quindi, finalmente sarà tempo di gare vere e proprie e, soprattutto, delle prime medaglie da consegnare. Il programma dello sci di fondo ai Giochi olimpici di Pechino 2022 si aprirà sabato 5 febbraio, quando verrà assegnato il V titolo olimpico femminile dello skiathlon.