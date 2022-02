Sarri: «Il mercato è chiuso, inutile parlarne. Se sono scontento? Non cado nelle vostre trappole, ho 63 anni» (Di venerdì 4 febbraio 2022) Alla vigilia del match contro la Fiorentina, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa. «La Fiorentina in dieci partite in casa ha creato 81 occasioni da rete. Dovremo misurare la nostra crescita sul piano difensivo». «nelle ultime partite abbiamo perso solo contro Sassuolo ed Inter, non siamo in un momento delicato». «Il mercato si è chiuso, è inutile parlarne e fare congetture. Ogni discorso può ritorcersi sulla squadra, non c’è nulla da dire. Non voglio dare alibi ai giocatori. Possiamo fare meglio con i ragazzi che oggi sono a disposizione». «Il pranzo di squadra era programmato da tempo. L’umore dello spogliatoio è buono». «Cabral lo conosco pochissimo, ma nello staff c’è una persona che lo ha seguito. In questo momento il ragazzo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 febbraio 2022) Alla vigilia del match contro la Fiorentina, il tecnico della Lazio, Maurizio, ha parlato in conferenza stampa. «La Fiorentina in dieci partite in casa ha creato 81 occasioni da rete. Dovremo misurare la nostra crescita sul piano difensivo». «ultime partite abbiamo perso solo contro Sassuolo ed Inter, non siamo in un momento delicato». «Ilsi è, èe fare congetture. Ogni discorso può ritorcersi sulla squadra, non c’è nulla da dire. Non voglio dare alibi ai giocatori. Possiamo fare meglio con i ragazzi che oggia disposizione». «Il pranzo di squadra era programmato da tempo. L’umore dello spogliatoio è buono». «Cabral lo conosco pochissimo, ma nello staff c’è una persona che lo ha seguito. In questo momento il ragazzo ...

