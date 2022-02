Sanremo 2022, svelato il super ospite della finale: ecco chi sarà (Di sabato 5 febbraio 2022) Si tratterebbe di Marco Mengoni Domani sera, 5 febbraio, avrà luogo la finalissima di Sanremo 2022. Oltre Sabrina Ferilli che accompagnerà Amadeus nella finale non manca anche un super ospite musicale. Nella serata dedicata a tutti i big, quella di ieri 3 febbraio, la scena è stata tutta per Cesare Cremonini e domani dovrebbe essere il momento di Marco Mengoni. Manca ancora l’ufficialità da parte del Festival di Sanremo ma l’affare è ormai fatto e tacitamente è stato confermato dal cantante con un post sui social. Nel post Mengoni si è immortalato con il trofeo di Sanremo. Il cantante ha, infatti, vinto il Festival con il brano “L’Essenziale” nel 2013. Il suo percorso musicale è però iniziato con la vittoria della terza edizione del talent X Factor ... Leggi su 361magazine (Di sabato 5 febbraio 2022) Si tratterebbe di Marco Mengoni Domani sera, 5 febbraio, avrà luogo la finalissima di. Oltre Sabrina Ferilli che accompagnerà Amadeus nellanon manca anche unmusicale. Nella serata dedicata a tutti i big, quella di ieri 3 febbraio, la scena è stata tutta per Cesare Cremonini e domani dovrebbe essere il momento di Marco Mengoni. Manca ancora l’ufficialità da parte del Festival dima l’affare è ormai fatto e tacitamente è stato confermato dal cantante con un post sui social. Nel post Mengoni si è immortalato con il trofeo di. Il cantante ha, infatti, vinto il Festival con il brano “L’Essenziale” nel 2013. Il suo percorso musicale è però iniziato con la vittoriaterza edizione del talent X Factor ...

