Sanremo 2022, i beauty look più glamour della terza serata (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dall’eleganza senza tempo di Drusilla Foer al look rock glam di Emma, la terza serata del Festival di Sanremo ha nuovamente portato a casa un ottimo risultato in termini beauty. Il palco dell’Ariston ha accolto i 25 concorrenti in gara, alcuni ben graditi ospiti e anche una co-conduttrice scoppiettante che ha dato del filo da torcere ad Amadeus. Tra i beauty look destinati a dettare tendenza vi è ancora una volta quello di Elisa. Squadra che vince non si cambia è probabilmente il suo motto, poiché il beauty look è molto simile a quello della serata precedente. Mentre il make-up ripropone eyeliner grafico stile Euphoria, i capelli effetto beach waves questa volta aggiungono due trecce semi nascoste. I ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dall’eleganza senza tempo di Drusilla Foer alrock glam di Emma, ladel Festival diha nuovamente portato a casa un ottimo risultato in termini. Il palco dell’Ariston ha accolto i 25 concorrenti in gara, alcuni ben graditi ospiti e anche una co-conduttrice scoppiettante che ha dato del filo da torcere ad Amadeus. Tra idestinati a dettare tendenza vi è ancora una volta quello di Elisa. Squadra che vince non si cambia è probabilmente il suo motto, poiché ilè molto simile a quelloprecedente. Mentre il make-up ripropone eyeliner grafico stile Euphoria, i capelli effetto beach waves questa volta aggiungono due trecce semi nascoste. I ...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Ogni volta è così Ogni volta è normale Non c’è niente da dire Niente da fare” L’esibizione integrale è su RaiPlay… - SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - BSicolo : RT @mgmaglie: Al Festival di @Sanremo__2022 #RobertoSaviano chiamato a commemorare le stragi di Capaci e via D'Amelio. #Falcone e #Borselli… - sanremohistory : Dunque, siccome la proposta è stata accettata, direi di iniziare per il primo Premio. È il Premio Fessa d'Oro del F… -