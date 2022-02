Rosamund Pike reciterà nel thriller pandemico “Rich Flu” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Deadline rivela che la vincitrice dell’Emmy e del Golden Globe Rosamund Pike (Gone Girl) è stata scelta per dirigere il thriller a tema pandemico Rich Flu. Chi sono i produttori di “Rich Flu”? I produttori includono Pablo Larraín e Fabula banner di Juan de Dios Larraín che ha prodotto Spencer, Jackie e No. Trama In Rich Flu, una strana malattia uccide alcune delle persone più ricche e influenti del pianeta. Prima sono stati i miliardari, poi i multimilionari e così via progressivamente….Poi minaccia di colpire chiunque abbia qualsiasi tipo di fortuna. Con il mondo intero in preda al panico, le persone cercano di inondare il mercato con beni che il mondo non vuole più. Il film chiede fino a che punto si spingerebbero le persone per salvare la propria pelle ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 4 febbraio 2022) Deadline rivela che la vincitrice dell’Emmy e del Golden Globe(Gone Girl) è stata scelta per dirigere ila temaFlu. Chi sono i produttori di “Flu”? I produttori includono Pablo Larraín e Fabula banner di Juan de Dios Larraín che ha prodotto Spencer, Jackie e No. Trama InFlu, una strana malattia uccide alcune delle persone più ricche e influenti del pianeta. Prima sono stati i miliardari, poi i multimilionari e così via progressivamente….Poi minaccia di colpire chiunque abbia qualsiasi tipo di fortuna. Con il mondo intero in preda al panico, le persone cercano di inondare il mercato con beni che il mondo non vuole più. Il film chiede fino a che punto si spingerebbero le persone per salvare la propria pelle ...

