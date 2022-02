Rissa sfiorata a Uomini e Donne | caos in studio | cos’è successo

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Negli studi disi sono scaldati gli animi e per poco due protagonisti non venivano alle mani. Il pubblico è rimasto esterrefatto dinanzi a tali eccessi. Il programma dedito alla ricerca del vero amore ha visto due protagonisti del Trono Over scaldarsi eccessivamente. A rivelarlo Il Vicolo delle news con le anticipazioni L'articolo proviene da Inews24.it.

Cos'è successo? Armando Incarnato e Biagio Di Maro hanno sfiorato laa Uomini e Donne . In pratica Armando ha chiesto alla redazione di mettere una canzone neomelodica per ballare con la dama ...Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 3 febbraio:tra Armando... Massimiliano e Nadia, la dama di Uomini e Donne: 'Non voglio più fare la crocerossina' Nadia, pur confermando l'...Una rissa sfiorata tra due cavalieri del Trono Over. I protagonisti sono Biagio Di Maro e Armando Incarnato. Tra loro pare si sia accesa una violenta discussione, che avrebbe portato entrambi, oltre ...Le anticipazioni che stanno circolando sul web, infatti, fanno sapere che Armando e Biagio hanno sfiorato la rissa per un motivo abbastanza futile: una canzone richiesta da Di Maro che secondo ...