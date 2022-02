Orbán e Putin: la lunga luna di miele continua (Di venerdì 4 febbraio 2022) Lo scorso primo febbraio i contatti diretti avvenuti dal 2010 fra il primo ministro ungherese Viktor Orbán e il presidente russo Vladimir Putin sono arrivati alla loro undicesima edizione. Dal 2010, si diceva, cioè da quando Orbán è tornato al potere. Stavolta l’incontro si è svolto a Mosca ed è stato preceduto e accompagnato dalle critiche dell’opposizione e dalla diffidenza dell’Unione europea. Per di più ha avuto luogo in piena crisi ucraina e l’Ungheria risulta essere l’unico paese dell’Europa centro-orientale … continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 4 febbraio 2022) Lo scorso primo febbraio i contatti diretti avvenuti dal 2010 fra il primo ministro ungherese Viktore il presidente russo Vladimirsono arrivati alla loro undicesima edizione. Dal 2010, si diceva, cioè da quandoè tornato al potere. Stavolta l’incontro si è svolto a Mosca ed è stato preceduto e accompagnato dalle critiche dell’opposizione e dalla diffidenza dell’Unione europea. Per di più ha avuto luogo in piena crisi ucraina e l’Ungheria risulta essere l’unico paese dell’Europa centro-orientale …L'articolo proviene da il manifesto.

