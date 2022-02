Monica Vitti, un giardino per ricordarla (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un giardino per ricordare Monica Vitti. E’ la proposta della Lista Civica Calenda per mantenere viva la memoria della grande attrice romana, icona del cinema italiano. Il giardino, nelle intenzioni dei proponenti, sarebbe quello sotto Castel Sant’Angelo, realizzato per il Giubileo. Un luogo non lontano dalla casa in cui l’attrice ha vissuto per tanti anni insieme al marito Roberto Russo, in via Angelo Brunetti, poco più in là sull’altra sponda del fiume. Il ricordo di Monica Vitti nella location della Tosca La location individuata dalla Lista Calenda è di fatto un concentrato di romanità perchè riporta immediatamente a uno dei film di cui fu luminosa protagonista Monica Vitti, ovvero Tosca, di Gigi Magni, a fianco di Gigi Proietti con le ... Leggi su tuacitymag (Di venerdì 4 febbraio 2022) Unper ricordare. E’ la proposta della Lista Civica Calenda per mantenere viva la memoria della grande attrice romana, icona del cinema italiano. Il, nelle intenzioni dei proponenti, sarebbe quello sotto Castel Sant’Angelo, realizzato per il Giubileo. Un luogo non lontano dalla casa in cui l’attrice ha vissuto per tanti anni insieme al marito Roberto Russo, in via Angelo Brunetti, poco più in là sull’altra sponda del fiume. Il ricordo dinella location della Tosca La location individuata dalla Lista Calenda è di fatto un concentrato di romanità perchè riporta immediatamente a uno dei film di cui fu luminosa protagonista, ovvero Tosca, di Gigi Magni, a fianco di Gigi Proietti con le ...

