Massimo Ranieri, il testo di Anna Verrà tra le cover in gara a Sanremo 2022 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Massimo Ranieri, ecco il testo di Anna Verrà brano di Pino Daniele con il quale stasera si esibirà insieme a Nek suo ospite per la gara delle cover della quarta serata di Sanremo 2022. Contenuto in Mascalzonere Latino, decimo album del cantautore partenopeo del 1989, Anna Verrà è un tributo ad Anna Magnani musa ispiratrice del brano per la sua interpretazione in Roma Città Aperta. Prima di diventare una delle canzoni più amate di Pino Daniele, era stata proposta dallo stesso interprete napoletano al collega Massimo Ranieri. In una recente intervista ad “Il Fatto Quotidiano” aveva raccontato: Qui svelo un retroscena: quel brano l’ha composto per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022), ecco ildibrano di Pino Daniele con il quale stasera si esibirà insieme a Nek suo ospite per ladelledella quarta serata di. Contenuto in Mascalzonere Latino, decimo album del cantautore partenopeo del 1989,è un tributo adMagnani musa ispiratrice del brano per la sua interpretazione in Roma Città Aperta. Prima di diventare una delle canzoni più amate di Pino Daniele, era stata proposta dallo stesso interprete napoletano al collega. In una recente intervista ad “Il Fatto Quotidiano” aveva raccontato: Qui svelo un retroscena: quel brano l’ha composto per ...

Advertising

SanremoRai : “Amore vedi così buio è Questo mare Troppo grande per Non tremare” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - rtl1025 : ?? Classifica generale #Sanremo2022 (dopo tre serate) 1 Mahmood e Blanco 2 Elisa 3 Gianni Morandi 4 Irama 5 Sangiova… - LucaDondoni : Massimo Ranieri è di giorno in giorno una bella scoperta e tolti gli earphones finalmente va via bello dritto e can… - Federica_Mor : RT @vitaindiretta: Massimo Ranieri: “Ho 71 anni ma le mie emozioni sono sempre le stesse” #LaVitaInDiretta - PaganoMattia : Chi viene con me al concerto di Massimo Ranieri? -