Mahmood e Blanco, il testo di “Il Cielo In Una Stanza” , tra le cover in gara a Sanremo 2022 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Mahmood e Blanco: i due artisti che stanno avendo un grande successo con il brano Brividi, sfoderano un testo scritto da un giovane Gino Paoli diventato un evergreen: Il Cielo In Una Stanza della quale sentiremo stasera una nuova versione al Festival Di Sanremo 2022. Mahmood Blanco, il testo de “Il Cielo In Una Stanza” stasera in gara a Sanremo 2022 Nella prima versione firmata da Mogol (Paoli non era ancora iscritto alla Siae), viene proposta a Mina che in principio rifiuta la canzone, per poi convincersi dopo aver sentito l’autore eseguirla al piano e successivamente decide di inciderla per via delle pressioni dei discografici. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022): i due artisti che stanno avendo un grande successo con il brano Brividi, sfoderano unscritto da un giovane Gino Paoli diventato un evergreen: IlIn Unadella quale sentiremo stasera una nuova versione al Festival Di, ilde “IlIn Una” stasera inNella prima versione firmata da Mogol (Paoli non era ancora iscritto alla Siae), viene proposta a Mina che in principio rifiuta la canzone, per poi convincersi dopo aver sentito l’autore eseguirla al piano e successivamente decide di inciderla per via delle pressioni dei discografici. ...

Advertising

SpotifyItaly : Solo una parola: 'Brividi'. Congratulazioni @mahmood e #BLANCO ?? #SanremoSpotify #Sanremo2022 - SanremoRai : “Lo vedi, sono qui, Su una bici di diamanti, uno fra tanti. Nudo con i brividi” L’esibizione integrale è su RaiPla… - trash_italiano : Giusy non preoccuparti, noi adesso votiamo Mahmood, Blanco, Elisa, LRDL e così via, MA QUEST'ESTATE TORNEREMO DA TE… - sara13100613 : RT @fearlvess: ma vi rendete conto che blanco si è sdraiato sul palco di sanremo perché ha dormito 4 ore ed è stanco e mahmood non sapeva c… - toofvckingswag : RT @starrysky4boveu: blanco che si è sdraiato perché era stanco e mahmood che cercava di stargli dietro?? #Sanremo2022 -