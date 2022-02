(Di venerdì 4 febbraio 2022) Sul palco del Teatro Ariston del Festival di Sanremo, tra tutti, è spiccata Anna Valle, con un abito da sogno firmato. Un’eleganza raffinata e sofisticata che ha messo in risalto il portamento e la classe di una donna già splendida. La stilista marchigiana rappresenta l’eleganza italiana della moda nel mondo e ha “vestito” anche la 37° versione speciale delladel resto è il simbolo dello stile italiano delle auto nel mondo. Non a caso anche Sergio Mattarella è tornato al Quirinale a bordo dellaFlaminia Presidenziale. Quando abbiamo chiesto allase sia più difficile vestire una vip o laci ha risposto così: “Diciamo che vestire una celebrity fa parte della mia quotidianità e sono abituata a gestire le ...

Advertising

fattiamotore : Lancia Ypsilon Alberta Ferretti, un tocco di glamour e sostenibilità – FOTO - infoitscienza : Lancia Ypsilon Alberta Ferretti, eleganza e sostenibilità - infoitscienza : Alberta Ferretti firma la nuova Lancia Ypsilon - infoitscienza : Lancia Ypsilon Alberta Ferretti: l'auto della donna che piace alle donne - moneypuntoit : ?? Lancia Ypsilon: nuova serie speciale Alberta Ferretti ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Lancia Ypsilon

è l'auto più amata dalle donne italiane. Una nuova serie speciale è disponibile per la compatta city car torinese: è la Alberta Ferretti .Alberta Ferretti è in vendita a ...Le auto rinvenute sono una, una Fiat Doblo e una Fiat Qubo. Le prime due risultavano mancanti di alcune parti, la terza vettura era integra. La segnalazione giunta sulle linee ...La nuova Lancia Ypsilon Alberta Ferretti parte invece da 13.950 euro grazie al finanziamento di FCA bank e in caso di permuta o rottamazione, oppure si può avere in 36 rate da 149 euro al mese, oltre ...Questa la sintesi che accompagna la scoperta della nuova Lancia Ypsilon Alberta Ferretti . Esso inoltre si differenzierà dagli altri due brand premium di Stellantis per il fatto di puntare su eleganza ...