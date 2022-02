Katia Ricciarelli bacia Delia e scoppia il caos sui social (Di venerdì 4 febbraio 2022) Katia Ricciarelli bacia Delia Duran ed è subito polemica. Durante le ultime ore del Grande Fratello Vip 6, è accaduta una cosa molto curiosa e inaspettata. Ovvero, il bacio della Soprano alla ex moglie di Alex Belli che ha colto tutti di sorpresa. Sicuramente non è stato un bacio intenso o appassionato, ma piuttosto una richiesta della venezuelana che probabilmente, era in preda ai fumi dell’alcol. Così, la bella Delia ha voluto siglare il rapporto con l’ex moglie di Pippo Baudo e Katia ha accettato la richiesta di darle un bacio sulle labbra. Poi tra le due c’è stata una grossa risata. Leggi anche: Come vedere la replica del Grande Fratello Le critiche a Katia Intanto, sono scoppiate critiche nei confronti di Katia ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 4 febbraio 2022)Duran ed è subito polemica. Durante le ultime ore del Grande Fratello Vip 6, è accaduta una cosa molto curiosa e inaspettata. Ovvero, il bacio della Soprano alla ex moglie di Alex Belli che ha colto tutti di sorpresa. Sicuramente non è stato un bacio intenso o appassionato, ma piuttosto una richiesta della venezuelana che probabilmente, era in preda ai fumi dell’alcol. Così, la bellaha voluto siglare il rapporto con l’ex moglie di Pippo Baudo eha accettato la richiesta di darle un bacio sulle labbra. Poi tra le due c’è stata una grossa risata. Leggi anche: Come vedere la replica del Grande Fratello Le critiche aIntanto, sonote critiche nei confronti di...

