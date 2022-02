Inzaghi in conferenza stampa: svelato il rigorista! (Di venerdì 4 febbraio 2022) Alla vigilia di un derby che potrebbe risultare decisivo nella corsa allo scudetto, Simone Inzaghi si è presentato in conferenza stampa fornendo alcuni spunti alquanto interessanti. Qui di seguito alcune delle dichiarazioni più significative: “Sarà un periodo intenso e stimolante, il derby è molto sentito e ne siamo consapevoli. Non credo possa essere decisivo, mancano ancora 15 partite e sappiamo tutti cosa è successo dopo il derby dell’andata. Noi abbiamo iniziato un percorso tutti insieme e abbiamo lavorato per fare il meglio, ora non dobbiamo abbassare la guardia. Inzaghi Inter DerbyPer quanto riguarda i rigori abbiamo una lista che già conoscete. Lautaro è il rigorista principe, poi ci sono anche Calhanoglu e Perisic. Nel derby non ci sono favoriti, le motivazioni faranno la differenza. Formazione? Manca ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 4 febbraio 2022) Alla vigilia di un derby che potrebbe risultare decisivo nella corsa allo scudetto, Simonesi è presentato infornendo alcuni spunti alquanto interessanti. Qui di seguito alcune delle dichiarazioni più significative: “Sarà un periodo intenso e stimolante, il derby è molto sentito e ne siamo consapevoli. Non credo possa essere decisivo, mancano ancora 15 partite e sappiamo tutti cosa è successo dopo il derby dell’andata. Noi abbiamo iniziato un percorso tutti insieme e abbiamo lavorato per fare il meglio, ora non dobbiamo abbassare la guardia.Inter DerbyPer quanto riguarda i rigori abbiamo una lista che già conoscete. Lautaro è il rigorista principe, poi ci sono anche Calhanoglu e Perisic. Nel derby non ci sono favoriti, le motivazioni faranno la differenza. Formazione? Manca ...

