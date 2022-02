Intesa Sanpaolo | il 2021 si chiude con un utile netto di 4 | 185 miliardi di euro

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Consiglio di Amministrazione divenerdì 4 febbraio 2022 ha approvato i risultati d’esercizio e consolidati al 31 dicembre. I risultati delconfermano la capacità didi affrontare efficacemente la complessità del contesto pandemico e di creare valore per tutti gli stakeholder, con unpari a 4,2di, a fronte di stanziamenti – allocati a valere sull’ante imposte – pari a 2,2nell’anno, di cui 1,7nel quarto trimestre, per l’ulteriore rafforzamento della sostenibilità futura dei risultati del Gruppo. Nel biennio 2020-...

I conti 2021 dihanno evidenziato un balzo dell'utile netto del 19,4% a 4,185 miliardi , escludendo le componenti relative all'acquisizione di Ubi Banca. Il dato contabile segna, rispetto a 12 mesi ...4 Febbraio 2022 Chiuso il 2021 con utile netto consolidato 4,185 miliardi di euro (+19,4%),punta a 6,5 miliardi di profitti nel 2025, ultimo anno del piano industriale triennale annunciato questa mattina e preparato, come si legge nel comunicato, con "il contributo di circa ...Notando che 4 milioni di clienti con età media sotto i 40 anni non passava dalle filiali anche prima dello scoppio del Covid, Intesa Sanpaolo ha capito di avere già uno zoccolo duro di persone da ...Cosi' l'a.d. di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, ha replicato agli analisti che chiedevano perche' l'istituto non avesse gia' annunciato ulteriori distribuzioni di capitale ai soci oltre al payout al ...