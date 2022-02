(Di venerdì 4 febbraio 2022) uno dei templi della velocità per eccellenza. L'Motor Speedway è un punto di riferimento, specialmente se si parla di Motorsport in terra statunitense. I grandi appuntamenti della ...

Advertising

Gazzetta_it : Indianapolis, il circuito diventa una pista da sci: “Pronti per le Olimpiadi invernali” -

Ultime Notizie dalla rete : Indianapolis circuito

La Gazzetta dello Sport

uno dei templi della velocità per eccellenza. L'Motor Speedway è un punto di riferimento, specialmente se si parla di Motorsport in terra statunitense. I grandi appuntamenti della stagione sono ormai alle porte: il countdown per l'......queste frasi pronunciate dal presidente statunitense Woodrow Wilson nel Coliseum diil ... banca, industria) da tutto ilfinanziario mondiale: basta precludergli l'uso del codice ...Alessandra Zinno, Managing Director e Davide Casati, Communication & Media Manager dell’autodromo nazionale di Monza hanno tenuto una lezione di ...A Las Vegas la prima competizione “testa a testa” tra auto a guida autonoma. Vince il team PoliMOVE del Politecnico di Milano. Tra i finalisti anche TII Euroracing dell’università di Modena e Reggio E ...