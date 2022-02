In casa con il cadavere della compagna per tre mesi: "La amavo troppo" (Di venerdì 4 febbraio 2022) AGI - "La amavo troppo, non volevo separarmi da lei". È la confessione ai carabinieri del 65enne compagno della donna francese di circa 80 anni, morta da almeno tre mesi, e trovata sdraiata su un divano in un appartamento in zona Porta Portese, a Roma. Ad aprire la porta di ingresso ai militari della Compagnia di Trastevere proprio il 65enne: all'interno della casa c'era un odore molto forte, spostandosi in soggiorno i militari hanno trovato sul divano il corpo senza vita dell'anziana. La procura di Roma ha disposto l'autopsia sul cadavere - rinvenuto in avanzato stato di decomposizione - che sarà effettuata al Policlinico Umberto I. Il 65enne è stato iscritto sul registro degli indagati con l'accusa di occultamento di cadavere. Le ... Leggi su agi (Di venerdì 4 febbraio 2022) AGI - "La, non volevo separarmi da lei". È la confessione ai carabinieri del 65enne compagnodonna francese di circa 80 anni, morta da almeno tre, e trovata sdraiata su un divano in un appartamento in zona Porta Portese, a Roma. Ad aprire la porta di ingresso ai militariCompagnia di Trastevere proprio il 65enne: all'internoc'era un odore molto forte, spostandosi in soggiorno i militari hanno trovato sul divano il corpo senza vita dell'anziana. La procura di Roma ha disposto l'autopsia sul- rinvenuto in avanzato stato di decomposizione - che sarà effettuata al Policlinico Umberto I. Il 65enne è stato iscritto sul registro degli indagati con l'accusa di occultamento di. Le ...

