Highlights seconda prova discesa maschile, Pechino 2022: Paris quinto (VIDEO) (Di venerdì 4 febbraio 2022) I VIDEO Highlights della seconda prova cronometrata di discesa libera di Dominik Paris alle Olimpiadi di Pechino 2022. L’azzurro ha chiuso con il quinto tempo, staccato di 47 centesimi dal migliore di giornata, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde in 1’42?72. seconda posizione per l’austriaco Max Franz (+0?06), che a sua volta precede il canadese Thompson (+0?20). In top-10 anche Christof Innerhofer (nono a 57 centesimi da Kilde), mentre più arretrato Matteo Marsaglia (26esimo a 1?10). Di seguito, le immagini salienti della discesa di Paris. I RISULTATI DELLA seconda prova SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 4 febbraio 2022) Idellacronometrata dilibera di Dominikalle Olimpiadi di. L’azzurro ha chiuso con iltempo, staccato di 47 centesimi dal migliore di giornata, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde in 1’42?72.posizione per l’austriaco Max Franz (+0?06), che a sua volta precede il canadese Thompson (+0?20). In top-10 anche Christof Innerhofer (nono a 57 centesimi da Kilde), mentre più arretrato Matteo Marsaglia (26esimo a 1?10). Di seguito, le immagini salienti delladi. I RISULTATI DELLASportFace.

Advertising

SpazioCiclismo : Le immagini salienti della seconda tappa del #SaudiTour - Danieleriga : @Matteo_NFL Assolutamente meritato, non hanno mollato mai per un momento. Ora non ho la. Forza per vedere la second… - rossatomirko : RT @Bardiani_CSF: ???? ????? Parte ufficialmente il Trofeo Alcudia, seconda prova del Challenge Mallorca. ?? Highlights dalle ore 23.00 su @Eu… - LucaBardiani : RT @Bardiani_CSF: ???? ????? Parte ufficialmente il Trofeo Alcudia, seconda prova del Challenge Mallorca. ?? Highlights dalle ore 23.00 su @Eu… - Bardiani_CSF : ???? ????? Parte ufficialmente il Trofeo Alcudia, seconda prova del Challenge Mallorca. ?? Highlights dalle ore 23.00… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights seconda Olimpiadi Invernali Pechino 2022, le gare del 4 Febbraio (diretta Discovery+ e Rai) ... programma corto maschile ore 03:50 SLITTINO: prova 6 singolo uomini ore 04:00 SCI ALPINO: seconda ... approfondimenti, highlights dei principali avvenimenti in italiano, contributi dai giornalisti in ...

BMW X2 Edition GoldPlay: motori e caratteristiche La nuova edizione speciale sottolinea il carattere unico della BMW X2 e coniuga gli highlights ... A seconda del tipo di motore, forniscono la potenza a un cambio manuale a 6 marce, un cambio Steptronic ...

Sanremo 2022, video highlights 2a serata/ Da Checco Zalone a Laura Pausini, che show Il Sussidiario.net Highlights seconda prova discesa maschile, Pechino 2022: Paris quinto (VIDEO) I video highlights della seconda prova cronometrata di discesa libera di Dominik Paris alle Olimpiadi di Pechino 2022. L’azzurro ha chiuso con il quinto tempo, staccato di 47 centesimi dal migliore di ...

Highlights Italia-Norvegia 11-8, doppio misto curling Pechino 2022 (VIDEO) I video highlights di Italia-Norvegia ... ma incassano ben cinque punti nel secondo end e si trovano ad inseguire (3-5). La coppia norvegese però cede a nervosismo e tensione e Constantini-Mosaner ...

... programma corto maschile ore 03:50 SLITTINO: prova 6 singolo uomini ore 04:00 SCI ALPINO:... approfondimenti,dei principali avvenimenti in italiano, contributi dai giornalisti in ...La nuova edizione speciale sottolinea il carattere unico della BMW X2 e coniuga gli... Adel tipo di motore, forniscono la potenza a un cambio manuale a 6 marce, un cambio Steptronic ...I video highlights della seconda prova cronometrata di discesa libera di Dominik Paris alle Olimpiadi di Pechino 2022. L’azzurro ha chiuso con il quinto tempo, staccato di 47 centesimi dal migliore di ...I video highlights di Italia-Norvegia ... ma incassano ben cinque punti nel secondo end e si trovano ad inseguire (3-5). La coppia norvegese però cede a nervosismo e tensione e Constantini-Mosaner ...