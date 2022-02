F1 | la FIA avrà per la prima volta un suo CEO

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Un nuovo corso si è aperto per la FIA. Con il passaggio di mano nel ruolo di Presidente da Jean Todt a Mohammed Ben Sulayem, la Federazione Internazionale dell’Automobile si sta dando un nuova organizzazione. Nel corso degli ultimi incontri che ci sono stati tra i membri dell’asset dirigenziale, infatti, sono stati attuati due importanti cambiamenti: una revisione finanziaria e l’assunzione di un Chief Executive Officer (CEO) della FIA. Mutamenti che sono stati commentati in modo chiaro dal n.1 della Federazione: “Una nuova era è iniziata per la FIA, attraverso la creazione di una struttura di governance fondata sull’apertura e la diversità globale. Questo rappresenta un punto di riferimento nel nostro piano d’azione. Il tutto è stato pensato per mettere in atto una supervisione più efficace. Per centrare gli obiettivi prefissati, gli organi direttivi e l’amministrazione della ...