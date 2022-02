È il momento di pensare all’utilità delle Dashcam

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Fino a qualche tempo fa, quando si parlava di sicurezza stradale qualsiasi ragionamento partiva dall’importanza del fattore umano. Anche dopo l’introduzionecinture di sicurezza (obbligatorie da più di trent’anni) e degli airbag, e nonostante la diffusione di dispositivi di sicurezza attivi come i sistemi antibloccaggioruote (ABS) e di miglioramento della stabilità (ESP), l’abilità dell’automobilista, la sua prontezza di riflessi e l’attenzione rivolta ad osservare una guida sicura restavano le variabili principali in grado di influire sulle possibilità di causare o restare comunque coinvolto in un sinistro. Negli ultimi tempi, però, le nostre autovetture hanno visto aumentare in maniera significativa la presenza di dispositivi elettronici. Grazie alla tecnologia messa al servizio degli automobilisti, oggi possiamo contare su sistemi di ...

Advertising

domeniconaso : È evidente sempre più che abbiamo solo tanta voglia di ridere, ballare, cantare, piangere, abbracciarci, limonare c… - juventusfc : ??? Vlahovic: «Ho parlato col Mister, mi ha dato il benvenuto e mi ha accolto benissimo. Io non vedo l'ora arrivi il… - Treccani : Primo Levi ci mette in guardia nei confronti di uno degli errori più grandi che si possono fare durante la Giornata… - Raffy_Hemmings : RT @soltantopioggia: purtroppo passerò la giornata a pensare a blanco che interrompe tutto solo x salutare tancredi e farsi i complimenti a… - dearxxyoongs : RT @soltantopioggia: purtroppo passerò la giornata a pensare a blanco che interrompe tutto solo x salutare tancredi e farsi i complimenti a… -

Ultime Notizie dalla rete : momento pensare

...inoltre indica che arrivato ildi seguire il vostro percorso: ne avete le capacità professionali e siete dei leader. Oroscopo della settimana Ariete: amore In coppia: l'8 potreste, ...Mi piaceche quelli che hanno realizzato il film originale applaudirebbero la versione di ... Alè già disponibile un primo teaser trailer di The Man Who Fell to Earth .Il momento in cui ci sono i problemi è troppo tardi ... dopo decenni di governo autoritario e i padri costituenti avevano pensato che questo contrappeso servisse a mitigare pulsioni autoritarie che ...e bisogna dire che in nessun momento l'uomo sembra pensare che in un luogo simile ci siano telecamere. La polizia di Milano ha perquisito l'abitazione di un uomo, un 61enne milanese pregiudicato ...