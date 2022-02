Advertising

Ansa_Fvg : Disinfettanti su prosciutti, chiusa azienda di San Daniele. Provvedimento Azienda sanitaria su indagini Nas Udine… - larampait : #Disinfettanti su #prosciutti, chiusa #azienda di #SanDaniele -

Da quanto apprende l'ANSA, sono stati bloccate decine di migliaia di. Si tratta della seconda tranche di una inchiesta avviata nel dicembre scorso: in quell'occasione, nell'indagine, ......anni nella carne congelata e viene reso inattivo solo dalla cottura e da specifici. L'... quali, ad esempio, carne fresca e carne surgelata, salsicce,, lardo, che non siano ...Da quanto apprende l'ANSA, sono stati bloccate decine di migliaia di prosciutti. Si tratta della seconda tranche di una inchiesta avviata nel dicembre scorso: in quell'occasione, nell'indagine, ...