Chi è Maurizio Lastrico, il fidanzato di Maria Chiara Giannetta co-conduttrice di Sanremo 2022 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Chi è Maurizio Lastrico, il presunto fidanzato di Maria Chiara Giannetta, co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022 nella quarta serata di oggi, 4 febbraio 2022? Si tratta di un famoso attore e comico, noto soprattutto per aver preso parte a Zelig e a una fiction molto popolare come Don Matteo. Vediamo insieme chi è il presunto fidanzato di Maria Chiara Giannetta, che salirà questa sera sul palco dell'Ariston per fare insieme un dialogo tra due innamorati. 42 anni, è nato a Genova il 31 marzo del 1979. Dopo essersi diplomato come operatore turistico, ha dedicato tutte le sue energie al mondo dello spettacolo aggiudicandosi anche il premio Cine In ...

