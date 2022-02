Cambia la programmazione al GF Vip: stasera e l’11 Febbraio non andrà in onda (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Grande Fratello Vip 6 Cambia rotta. L’appuntamento bisettimanale fisso è Cambiato improvvisamente. Cosa sta succedendo in casa Mediaset? Perché il Grande Fratello non ci sarà stasera, 4 Febbraio, il reality di Canale 5 non verrà trasmesso per lasciar spazio al Festival di Sanremo 2022, al suo posto ci sarà il film Attenti al Gorilla. Mentre la nuova programmazione è prevista per lunedì 7 Febbraio. Stessa sorte tocca al programma di Maria De Filippi C’è Posta per Te, che non avrà la sua consueta puntata del sabato sera il 5 Febbraio. Ma per quanto riguarda “la casa più spiata d’Italia” c’è un altro Cambiamento in vista. La puntata del GF di venerdì 11 Febbraio non verrà trasmessa Di solito siamo abituati alla doppia ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Grande Fratello Vip 6rotta. L’appuntamento bisettimanale fisso èto improvvisamente. Cosa sta succedendo in casa Mediaset? Perché il Grande Fratello non ci sarà, 4, il reality di Canale 5 non verrà trasmesso per lasciar spazio al Festival di Sanremo 2022, al suo posto ci sarà il film Attenti al Gorilla. Mentre la nuovaè prevista per lunedì 7. Stessa sorte tocca al programma di Maria De Filippi C’è Posta per Te, che non avrà la sua consueta puntata del sabato sera il 5. Ma per quanto riguarda “la casa più spiata d’Italia” c’è un altromento in vista. La puntata del GF di venerdì 11non verrà trasmessa Di solito siamo abituati alla doppia ...

Advertising

tuttopuntotv : Cambia la programmazione al GF Vip: stasera e l’11 Febbraio non andrà in onda #GFVip6 #GFVip #sanremo2022 - CorriereCitta : Sanremo 2022, cambia la programmazione tv: cosa va in onda sui canali Rai e Mediaset dal 1 al 5 febbraio - BebaTaylor : Non me ne frega una mazza di SanRemo. L'ultima volta che l'ho guardato per più di due secondi e mezzo è stata il pr… - CarloSupertramp : RT @E_Silvestrin: ??Ecco come cambia la programmazione nella settimana di Sanremo. ??SEGUI IL CONTROFESTIVAL CON NOI!! - runintotherain : RT @E_Silvestrin: ??Ecco come cambia la programmazione nella settimana di Sanremo. ??SEGUI IL CONTROFESTIVAL CON NOI!! -