Calenda | “Toti-Renzi? Azione non parteciperà ad alcun progetto centrista”

(Adnkronos) – "Azione non parteciperà ad alcun progetto centrista frutto della somma di piccole forze parlamentari". Carlo Calenda conferma all'Adnkronos che il percorso di Azione e +Europa andrà avanti distinto da quello delle forze centriste, continua il movimentismo di Giovanni Toti e Matteo Renzi, per costruire un 'terzo polo'. "Noi lavoriamo a una proposta riformista e liberaldemocratica. Centrismo e moderatismo non sono valori in cui ci riconosciamo", spiega.

