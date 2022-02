Calciomercato, dalla Spagna: “il futuro di Brozovic e Morata, le novità tra rinnovo e riscatto” (Di venerdì 4 febbraio 2022) La sessione invernale di Calciomercato è andata in archivio da poco, ma già si pensa al futuro e ai possibili colpi estivi. In particolar modo due squadre particolarmente attive sono Inter e Juventus, in entrata e uscita. In casa nerazzurra un argomento caldo è anche quello che riguarda i rinnovi e in particolar modo quello di Marcelo Brozovic. Secondo quanto riporta ‘TodoFichajes’, il Barcellona avrebbe già chiuso la trattativa con l’entourage del croato con un contratto da 8 milioni. Attualmente il calciatore guadagna 3,5 milioni di euro e avrebbe chiesto almeno 6 milioni per rimanere in nerazzurro. Aggiornamenti dall’estero anche sul futuro di Alvaro Morata. Sempre secondo ‘Todofichajes.com’, Allegri vorrebbe convincere i dirigenti bianconeri a confermare lo spagnolo anche per la prossima stagione. ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 4 febbraio 2022) La sessione invernale diè andata in archivio da poco, ma già si pensa ale ai possibili colpi estivi. In particolar modo due squadre particolarmente attive sono Inter e Juventus, in entrata e uscita. In casa nerazzurra un argomento caldo è anche quello che riguarda i rinnovi e in particolar modo quello di Marcelo. Secondo quanto riporta ‘TodoFichajes’, il Barcellona avrebbe già chiuso la trattativa con l’entourage del croato con un contratto da 8 milioni. Attualmente il calciatore guadagna 3,5 milioni di euro e avrebbe chiesto almeno 6 milioni per rimanere in nerazzurro. Aggiornamenti dall’estero anche suldi Alvaro. Sempre secondo ‘Todofichajes.com’, Allegri vorrebbe convincere i dirigenti bianconeri a confermare lo spagnolo anche per la prossima stagione. ...

