Brunetta ancora contro lo smart working “con il telefonino sulla bottiglia del latte” I sindacati attaccano | “Lui che fa?” L’ironia dei lavoratori

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Lonella Pubblica amministrazione resta l’incubo di Renato. Il ministro lo ha voluto tenere a freno anche quando l’ondata di Omicron galoppava e gli altri Paesi Ue ne facevano un utilizzo quasi totalizzante. Ora è tornato ad attaccarlo, bollando implicitamente come fannulloni tutti i dipendenti pubblici che scelgono il telelavoro e con una descrizione per lo meno bizzarra: “Vaccini e presenza – ha detto giovedìai microfoni di Skytg24 – piuttosto che chiusi a casa, con ildela fare finta di fare, perché diciamocelo far finta di lavorare da remoto, a parte le eccezioni che ci sono sempre”. Parole che hanno provocato subito la reazione ...

è in carica da un anno. Cosa ha fatto per risolvere i problemi reali della Pubblica ... In tanti uffici non ci sono postazioni e connessioni internet al passo con l'evoluzione ... Netto il giudizio del ministro della Pa, Renato: 'Un centrodestra a trazione sovranista è ... Ancora una volta l'imputato è il lavoro da remoto grazie al quale, secondo Brunetta, gli impiegati dello Stato stanno a casa "a fare finta di fare lo smart working col telefonino poggiato sulla ...