A Milano otto progetti di donne per celebrare Margherita Hack: chi vincerà? (Di venerdì 4 febbraio 2022) Pochi giorni ancora e sapremo come Milano ricorderà Margherita Hack. Sotto forma di statua? O di installazione o di materiali e simboli o d'un volto o d'un corpo oppure d'un giardino che riproduce un ... Leggi su giulia.globalist (Di venerdì 4 febbraio 2022) Pochi giorni ancora e sapremo comericorderà. Sforma di statua? O di installazione o di materiali e simboli o d'un volto o d'un corpo oppure d'un giardino che riproduce un ...

Advertising

GiovanniMarcuc2 : @FiorellaMannoia Sei sempre bravissima.. Ci vediamo l'otto di marzo a Milano... - lapalisse6 : 'Il direttore del @fattoquotidiano travaglio è stato condannato per aver diffamato il 15 giugno 2018 il sindaco di… - VALE24464951 : @DiProblemi @Pietro_Otto Milano ci riprova - Pietro_Otto : RT @IncavoS: #Milano #3febbraio #NoGreenPass INEDITO! Presidio alla sede del Coni di via Piranesi 'Ormai non possiamo più nasconderlo: l… -