WhatsApp su iPad sarà presto come quello per gli smartphone | confermato l’impegno di un team dedicato

E' finalmente giunta l'ora per la versione nativa di WhatsApp anche su iPad? Le intenzioni della società Meta ci sono, ed ora anche la tecnologia per realizzarla è pronta. WhatsApp finalmente in arrivo anche su iPad? – ComputerMagazine.it"Aspetta e spera, che poi si avvera!": sembra davvero giunto il momento di dirlo per i milioni di utenti iPad che da anni hanno atteso che Zuckerberg & Co. sviluppassero l'agognata App nativa di WhatsApp per il tablet della Mela. "Ci piacerebbe farla", ha dichiarato Will Cathcart, capo del progetto presso la compagnia di Meta. La frase potrebbe sembrare non proprio convincente, è vero, ma in una dichiarazione rilasciata a The Verge ha poi proseguito: "Le persone hanno richiesto la App di WhatsApp per ...

