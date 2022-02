Una pioggia di cavallette si schianta contro il parabrezza: “È stato tremendo” – VIDEO (Di giovedì 3 febbraio 2022) Una donna ha raccontato un’esperienza davvero disgustosa: centinaia di migliaia di cavallette si sono schiantate contro il parabrezza della sua auto. È successo a Maryke Steenkamp, 20 anni. Si trovava in auto con la sua famiglia in Sud Africa, lo scorso 5 Gennaio, quando il cielo di fronte a loro è stato oscurato da una nube di cavallette. Il fatto è successo su un’autostrada vicino la città di Colesberg. La ragazza ha filmato l’evento: si vede il parabrezza in primo piano e centinaia di cavallette che si schiantano contro il vetro, alcune schiacciandosi con dei botti fortissimi. “Oh mio dio” ha esclamato Maryke nel VIDEO. La ragazza ha raccontato al ‘Daily Star’ che l’odore degli ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Una donna ha raccontato un’esperienza davvero disgustosa: centinaia di migliaia disi sonoteildella sua auto. È successo a Maryke Steenkamp, 20 anni. Si trovava in auto con la sua famiglia in Sud Africa, lo scorso 5 Gennaio, quando il cielo di fronte a loro èoscurato da una nube di. Il fatto è successo su un’autostrada vicino la città di Colesberg. La ragazza ha filmato l’evento: si vede ilin primo piano e centinaia diche sinoil vetro, alcune schiacciandosi con dei botti fortissimi. “Oh mio dio” ha esclamato Maryke nel. La ragazza ha raccontato al ‘Daily Star’ che l’odore degli ...

Advertising

regionepiemonte : Il #Piemonte sta vivendo uno degli inverni più secchi degli ultimi 65 anni. A gennaio le centraline di… - fanpage : Pioggia di applausi per il giuramento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: ??'È per me una nuova chiam… - RecensiamoMusic : Irama, una preghiera urlata al cielo che ci entra sotto la pelle e non se ne va più via. A tutti quelli che non ci… - BSuki117 : RT @BluXque: Una goccia d'Amore,è come una pioggia silente che fa crescere fiori #BluXque - dragonfly_37 : RT @BluXque: Una goccia d'Amore,è come una pioggia silente che fa crescere fiori #BluXque -