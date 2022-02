Truppi, una canzone d'amore amaro 'per far conoscere chi sono e la strada fatta per arrivare qui' (Di giovedì 3 febbraio 2022) C'è odore di Premio della Critica per Giovanni Truppi , vero outsider di questo festival con 'Tuo padre, mia madre, Lucia' (che ha già vinto il Premio Lunezia dedicato al miglior testo), canzone di ... Leggi su leggo (Di giovedì 3 febbraio 2022) C'è odore di Premio della Critica per Giovanni, vero outsider di questo festival con 'Tuo padre, mia madre, Lucia' (che ha già vinto il Premio Lunezia dedicato al miglior testo),di ...

Advertising

ilfoglio_it : Il Festival lo vincerà “una donna” per riequilibrare col Quirinale? Chi ha tradito Giovanni Truppi? Ma soprattutto:… - AnnuzzaRitozza : @IlContiAndrea E speriamo premino Truppi ! C’è una ricchezza di immagini e sentimenti che hanno un sapore puro e an… - GynkhoByloba : @___not_today Esibizione tremenda Truppi, non si capiva fosse una bella canzone ieri era impossibile. - NikitaGuardini : RT @feltrinellied: Protagonista questa sera al Festival di Sanremo in duetto con Giovanni Truppi, Vinicio Capossela è tornato in libreria c… - frandemartino : Buonasera, Giovanni Truppi canta all'una di notte quindi già volano le mamme, i padri e santa Lucia #Sanremo2022 #teamTruppi -