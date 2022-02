Tre escursionisti nel gruppo del Sernio – Grauzaria chiedono aiuto al Soccorso Alpino

(Di giovedì 3 febbraio 2022) E’ in corso un intervento dineldel Monteper una comitiva di tre persone che ha chiestoprima delle 18. Si tratta di tre giovani che avevano in progetto di andare a passare la notte al Bivacco Del Mestri ma, durante la salita, prima di raggiungere il bivacco, si sono trovati in difficoltà per la neve presente sull’itinerario. I tre si sono fermati una volta arrivati nei pressi del Foran de La Gjaline, ad una quota tra i 1200 e i 1300 metri, anche per il sopraggiungere del buio. Attivata la stazione di Forni Avoltri delcon la squadra di Paularo. I soccorritori hanno raggiunto a piedi ilpoco dopo le 20 e stanno ora iniziando la discesa insieme.

