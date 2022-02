Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'ffp2 ricevute spesso al limite dell'inutilizzabile' (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Il primo slot di mascherine ffp2, destinate al personale scolastico in contatto con alunni che non le devono indossare, è stato distribuito. Ma spesso in parecchie scuole del Lazio le mascherine ricevute sono risultate essere piccole e con elastici corti. Sono state accettate dagli istituti scolastici ma per gli adulti sono al limite dell'inutilizzabile". Lo dice all'Adnkronos la presidente dell'associaizone nazionale presidi per il Lazio, Cristina Costarelli. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Il primo slot di mascherine, destinate al personale scolastico in contatto con alunni che non le devono indossare, è stato distribuito. Main parecchie scuole delle mascherinesono risultate essere piccole e con elastici corti. Sono state accettate dagli istituti scolastici ma per gli adulti sono al". Lo dice all'Adnkronos la presidente'associaizone nazionaleper il, Cristina

