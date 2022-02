Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'alcuni interventi hanno migliorato, altri complicato' (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "L'eliminazione dei tamponi t0 e t5 alle primarie è una buona notizia ma c'è un po di perplessità. Le famiglie temono che con lo scatto della dad a partire dal quinto caso di positività, invece che dal secondo, si possa favorire il contagio". Lo dice all'Adnkronos la presidente dell'Associazione nazionale presidi per il Lazio Cristina Costarelli che guardando alle nuove misure di cui si è discusso ieri in Cdm afferma: "Stiamo cercando di capire. alcuni interventi sono stati migliorativi, altri hanno complicato". Cosa ha complicato? "La distinzione fra vaccinati e non, prima prevista alle superiori, adesso entrerà in vigore anche alle elementari. E questo è problematico: sia per quanto riguarda il green pass, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "L'eliminazione dei tamponi t0 e t5 alle primarie è una buona notizia ma c'è un po di perplessità. Le famiglie temono che con lo scatto della dad a partire dal quinto caso di positività, invece che dal secondo, si possa favorire il contagio". Lo dice all'Adnkronos la presidente dell'Associazione nazionaleper ilCristinache guardando alle nuove misure di cui si è discusso ieri in Cdm afferma: "Stiamo cercando di capire.sono stati migliorativi,". Cosa ha? "La distinzione fra vaccinati e non, prima prevista alle superiori, adesso entrerà in vigore anche alle elementari. E questo è problematico: sia per quanto riguarda il green pass, ...

