Sanremo 2022 | Dargen canta ‘ciao zia Mara’ durante il brano

(Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) –D’Amico cambia il testo delin gara in nome del Fanta. Nel corso della terza serata di, l’artista inserisce “ciao zia Mara” invece di “zio Pino”la canzone in gara ‘Dove si balla’. Ilnte, in ottica Fanta, totalizza anche un malus, indossando gli occhiali da sole, ma li fa indossare anche a tutta l’orchestra. Malus comunque ampiamente compensato con una sequela di gesti da bonus come il vestito floreale e la discesa in platea. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.