Sanremo 2022, comincia la terza puntata del Festival. Drusilla Foer, Saviano e Cremonini i più attesi (Di giovedì 3 febbraio 2022) «Grazie dell’affetto dal profondo del cuore a nome di tutti gli artisti che sono saliti finora su questo palcoscenico». Amadeus ha cominciato così la terza serata del Festival di Sanremo. Gli applausi dell’Ariston hanno accolto il direttore artistico dopo due serate da record di ascolti e consensi. Ad affiancare il presentatore stasera ci sarà la co-conduttrice Drusilla Foer, cantante, pittrice, attrice di cinema e di teatro, è una delle più attese del terzo appuntamento. «Sono molto contenta di partecipare a questo Festival. C’è molto affetto in questa edizione, e dove c’è affetto, io mi diverto», aveva detto a poche ore dall’esordio. I 25 big si alterneranno sul palco, giudicati stavolta dall’assemblea demoscopica e dal televoto, a differenza delle prime due ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 febbraio 2022) «Grazie dell’affetto dal profondo del cuore a nome di tutti gli artisti che sono saliti finora su questo palcoscenico». Amadeus hato così laserata deldi. Gli applausi dell’Ariston hanno accolto il direttore artistico dopo due serate da record di ascolti e consensi. Ad affiancare il presentatore stasera ci sarà la co-conduttrice, cantante, pittrice, attrice di cinema e di teatro, è una delle più attese del terzo appuntamento. «Sono molto contenta di partecipare a questo. C’è molto affetto in questa edizione, e dove c’è affetto, io mi diverto», aveva detto a poche ore dall’esordio. I 25 big si alterneranno sul palco, giudicati stavolta dall’assemblea demoscopica e dal televoto, a differenza delle prime due ...

