Salvini positivo parla dall’isolamento: «Sto bene, avrò più tempo per fare tante dirette social» (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il leader della Lega Matteo Salvini, ospite di Rai Isoradio, spiega quali sono le sue attuali condizioni di salute dopo aver scoperto oggi 3 febbraio, poco prima del giuramento del Capo dello Stato Sergio Mattarella, di essere positivo al Covid. «Sto bene, sono uno dei milioni di italiani molto spesso, per fortuna, senza nessun sintomo. Adesso avrò qualche giorno per organizzarmi il lavoro a casa, sistemare la camera da letto, rispondere a circa 500 mail che avevo in sospeso, e per fare i lavori di casa, sempre se ho il permesso della mia compagna: mi ha detto di non azzardarmi a mettere mani in cucina e in salotto. avrò più tempo per fare qualche diretta social», ha detto, parlando dalla sua casa di Roma dove si ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il leader della Lega Matteo, ospite di Rai Isoradio, spiega quali sono le sue attuali condizioni di salute dopo aver scoperto oggi 3 febbraio, poco prima del giuramento del Capo dello Stato Sergio Mattarella, di essereal Covid. «Sto, sono uno dei milioni di italiani molto spesso, per fortuna, senza nessun sintomo. Adessoqualche giorno per organizzarmi il lavoro a casa, sistemare la camera da letto, rispondere a circa 500 mail che avevo in sospeso, e peri lavori di casa, sempre se ho il permesso della mia compagna: mi ha detto di non azzardarmi a mettere mani in cucina e in salotto.piùperqualche diretta», ha detto,ndo dalla sua casa di Roma dove si ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Salvini positivo al Covid, non sarà presente al giuramento del presidente Mattarella E' risultato positivo… - rtl1025 : ?? Il leader della #Lega Matteo #Salvini è risultato positivo al #Covid nello screening per l'accesso al giuramento… - petergomezblog : #Salvini positivo allo screening anti Covid di Camera e Senato: lui e altri 25 grandi elettori non ci saranno al gi… - mstrbmi : RT @AUniversale: Salvini, 9 ore fa: “Oggi è San Biagio, protettore dalle malattie”. Agenzia AGI, 3 ore fa: tampone positivo per Matteo Sal… - lella80237396 : RT @Valerio864dd: Salvini è positivo al Covid 49. #3febbraio -