Olimpiadi Pechino 2022, Thomas Bach: "I Giochi godono del pieno sostegno della comunità internazionale"

Distensione e serenità: sono questi i sentimenti che in qualche modo il presidente del CIO, Thomas Bach, ha voluto comunicare nel corso della 139ma sessione del Comitato Olimpico internazionale che ha avuto luogo a Pechino (Cina), sede delle ormai imminenti Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali. Bach nel suo discorso ha voluto allontanare i fantasmi del boicottaggio del passato, affermando che: "I Giochi godono della pieno sostegno della comunità internazionale". Una sessione aperta dal leader cinese Xi Jingping, che ha elogiato il ruolo importante e unico del CIO nell'organizzazione. Vero è che l'avvicinamento a questa rassegna a Cinque

