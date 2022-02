Nuove regole scuola, l’ex presidente della Corte Costituzionale: “Differenze tra studenti vaccinati e non vaccinati? È più leale l’obbligo” (Di giovedì 3 febbraio 2022) La differenziazione a scuola fra studenti vaccinati e non vaccinati "è una misura di profilassi che appare ragionevole anche se determina numerosi inconvenienti. Questa profluvie di distinzioni e sotto distinzioni che varia settimanalmente crea infatti più incertezze e problemi di quanti ne deriverebbero da un giustificato obbligo per tutti". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 3 febbraio 2022) La differenziazione afrae non"è una misura di profilassi che appare ragionevole anche se determina numerosi inconvenienti. Questa profluvie di distinzioni e sotto distinzioni che varia settimanalmente crea infatti più incertezze e problemi di quanti ne deriverebbero da un giustificato obbligo per tutti". L'articolo .

Advertising

berlusconi : Nuove regole per le quarantene e per la didattica a distanza: bisogna che siano distribuite gratuitamente le masche… - elenabonetti : Un Cdm importante, oggi, che segna il passo di un’Italia aperta al futuro. PNRR e le nuove regole per la scuola. I… - GiovanniToti : Per chi ha fatto la terza dose di vaccino non scatterà nessuna restrizione anche in caso di passaggio in zona rossa… - sassyagron : RT @biscottoverde: Comunque dato che il fantasanremo sta funzionando fin troppo io direi di introdurre nuove regole, tipo +50 se urli SÌ AL… - DaniloStancato : RT @NomosCSP: È on line la #GiornataParlamentare del #3febbraio. Tra i temi: ??Oggi #Mattarella giurerà davanti al Parlamento; ??#decretoCo… -