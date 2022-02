Nella Bassa Bergamasca superate le 800mila vaccinazioni in un anno (Di giovedì 3 febbraio 2022) Treviglio. L’ASST Bergamo Ovest ha raggiunto l’ennesimo record a circa un anno dall’inizio delle somministrazioni vaccinali: più di 800.000 somministrazioni di vaccino Anticovid inoculate. “La campagna vaccinale della nostra ASST, iniziata il 3 gennaio 2021, ha superato in questi giorni quota 800.000: questo ragguardevole risultato ha sicuramente permesso di attutire gli effetti della quarta ondata che, senza vaccini e vista l’alta contagiosità, avrebbe avuto effetti devastanti – dichiara il Direttore Generale, Peter Assembergs – . L’ASST non si ferma qui e continuerà ad erogare i vaccini nei CVT di Dalmine, Antegnate e Spirano; in quest’ultima sede, domani (venerdì), faremo anche il primo Open Vax Serale esclusivamente riservato alle 3° dosi, con accesso libero dalle 20 alle 24, così da spingere ancor di più la campagna per la dose booster e rispondendo alle esigenze ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 3 febbraio 2022) Treviglio. L’ASST Bergamo Ovest ha raggiunto l’ennesimo record a circa undall’inizio delle somministrazioni vaccinali: più di 800.000 somministrazioni di vaccino Anticovid inoculate. “La campagna vaccinale della nostra ASST, iniziata il 3 gennaio 2021, ha superato in questi giorni quota 800.000: questo ragguardevole risultato ha sicuramente permesso di attutire gli effetti della quarta ondata che, senza vaccini e vista l’alta contagiosità, avrebbe avuto effetti devastanti – dichiara il Direttore Generale, Peter Assembergs – . L’ASST non si ferma qui e continuerà ad erogare i vaccini nei CVT di Dalmine, Antegnate e Spirano; in quest’ultima sede, domani (venerdì), faremo anche il primo Open Vax Serale esclusivamente riservato alle 3° dosi, con accesso libero dalle 20 alle 24, così da spingere ancor di più la campagna per la dose booster e rispondendo alle esigenze ...

