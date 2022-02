Mondiale biennale, il CIO non ci sta: «A queste condizioni, niente Olimpiadi» (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il CIO è contro il Mondiale biennale e minaccia l’esclusione del calcio dalle Olimpiadi Il CIO, Comitato Olimpico Internazionale, si oppone all’ipotese del Mondiale di calcio biennale. A rivelarlo è stato un membro del comitato in una intervista al The Times. LE PAROLE – «Nel linguaggio del CIO il messaggio alla FIFA è molto più chiaro di quello che sembra: se volete che il calcio rimanga alle Olimpiadi, allora abbandonate i piani per la Coppa del Mondo biennale» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il CIO è contro ile minaccia l’esclusione del calcio dalleIl CIO, Comitato Olimpico Internazionale, si oppone all’ipotese deldi calcio. A rivelarlo è stato un membro del comitato in una intervista al The Times. LE PAROLE – «Nel linguaggio del CIO il messaggio alla FIFA è molto più chiaro di quello che sembra: se volete che il calcio rimanga alle, allora abbandonate i piani per la Coppa del Mondo» L'articolo proviene da Calcio News 24.

