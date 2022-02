Miriana piange dopo la richiesta di Biagio: “Non posso farlo, mi metto da parte” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Miriana Trevisan dopo aver passato la notte con Biagio D’Anelli è ufficialmente entrata in crisi. Durante un confessionale del Grande Fratello Vip la showgirl è scoppiata a piangere svelando un retroscena che l’ha messa in crisi. Tra noi è iniziato tutto subito, ci siamo voluti bene dall’inizio. Quasi meno fisica e più sentimentale, perché c’è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 3 febbraio 2022)Trevisanaver passato la notte conD’Anelli è ufficialmente entrata in crisi. Durante un confessionale del Grande Fratello Vip la showgirl è scoppiata are svelando un retroscena che l’ha messa in crisi. Tra noi è iniziato tutto subito, ci siamo voluti bene dall’inizio. Quasi meno fisica e più sentimentale, perché c’è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Miriana piange dopo la richiesta di Biagio: “Non posso farlo, mi metto da parte” - its_riavals : @emytittocchia Nel daytime di oggi Miriana piange perché lui le ha detto di volere un figlio che lei non può dargli… - Luciauri31 : Io adoro Lulu ma per cortesia facciamola uscire che da quando non c’è Manuel è impazzita…piange,si lamenta,e fa la… - SicaAnge : nathalie e miriana in silenzio di fronte a lulu', che piange perché non vuole stare seduta lì. Mi chiedo e vi ch… - Chiara200212 : RT @simo_cantatore: @Sara01210783 Si tutto quello che volete, ma avete sentito le parole di Miri? Cosa deve fare di più? Ieri durante l’alt… -