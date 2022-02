Milano | pusher si vestivano da poliziotti per derubare in clan rivali

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Si fingevanoo carabinieri, vestiti di tutto punto, con apparenti divise di ordinanza, per sequestrare la droga durante false perquisizioni. In realtà, erano narcotrafficanti di una banda ...

gvignatg : @BeppeSala Guerra fra bande di pusher fra Milano e la Brianza, 31 arresti soggetti di origine straniera. - cannedcat : La guerra dei narcos fra Monza e Milano. -

Le 8 misure sono state emesse nei confronti di una parte dei 25 individui, in gran parte di nazionalità marocchina, indagati a piede libero dalla Procura di. Al gruppo sono stati sequestrati ...Troppa fretta per non avere nulla da nascondere. Due uomini sono stati arrestati martedì sera dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati ...I poliziotti lo monitoravano da lontano, ipotizzando fosse un pusher. E i sospetti si sono rivelati fondati: così un cinese di 35 anni con precedenti per rissa, danneggiamento e partecipazione a ...La polizia ha arrestato un 26enne marocchino con precedenti penali e irregolare, per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Ieri, attorno alle 16, gli agenti hanno notato l’uomo ...