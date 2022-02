Milano, addio a Ezio Frigerio, lo scenografo che firmò le meraviglie di Scala e Piccolo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ha firmato le scenografie di Novecento di Bertolucci; di Ieri, oggi e domani di De Sica; dei capolavori realizzati in duo con Giorgio Strehler al Piccolo e alla Scala; dei balletti di Roland Petit. E ... Leggi su leggo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ha firmato le scenografie di Novecento di Bertolucci; di Ieri, oggi e domani di De Sica; dei capolavori realizzati in duo con Giorgio Strehler ale alla; dei balletti di Roland Petit. E ...

Advertising

Michele_Arnese : RT @dbellasio: Addio a Samanta Chiodini, l'autrice tv che dopo il tumore diceva alla donne: 'Petto in fuori!'. E a noi anche: 'Rocco, perfe… - RivettaElena : RT @dbellasio: Addio a Samanta Chiodini, l'autrice tv che dopo il tumore diceva alla donne: 'Petto in fuori!'. E a noi anche: 'Rocco, perfe… - rada_maja : RT @dbellasio: Addio a Samanta Chiodini, l'autrice tv che dopo il tumore diceva alla donne: 'Petto in fuori!'. E a noi anche: 'Rocco, perfe… - gianmariablondy : RT @BaldiniCastoldi: Addio a Ezio Frigerio, maestro della scenografia. Grande Ufficiale e Commendatore della Repubblica italiana, Cavaliere… - Franky3362 : RT @dbellasio: Addio a Samanta Chiodini, l'autrice tv che dopo il tumore diceva alla donne: 'Petto in fuori!'. E a noi anche: 'Rocco, perfe… -