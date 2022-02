Mattarella incoronato imperatore

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Si insedia Sergio, di nuovo presidente della Repubblica italiana. Salvo sorprese, sempre possibili, il nuovo mandato del Capo dello Stato non sarà a tempo. Altri sette anni dunque attendono l’ex ministro nei governi De Mita, Andreotti e D’Alema (alla faccia della figura super partes). Aveva detto che non avrebbe accettato un bis, i suoi collaboratori avevano mostrato le foto degli scatoloni, era addirittura trapelato l’affitto di un appartamento a Roma. Insomma: nei suoi commiati aveva fatto capire che non sarebbe salito di nuovo al Colle. Invece… invece lo stallo politico e la maldestra azione politica del centrodestra durante le recenti elezioni lo hanno rimesso lì, sul trono che fu di Napolitano. Se Re Giorgio rimase in carica 9 anni, conpotrebbero diventare 14. Praticamente, un impero… L'articolo proviene da Nicola Porro.

Era il 6 settembre, e da Napoli partì un'offensiva legale contro il voto che avevail ... nel reality della politica che ha portato alla rielezione di Sergio, "un vecchio ...E pensare che nel settembre 2017, quando Luigi Di Maio vennecapo politico e, dunque, candidato premier del M5s , il dualismo più aspro esplose con ...lo spoglio che ha sancito il...Forse anche, a sentire le ultime di Draghi, con le usanze delle grazie concesse a prigionieri e condannati a morte (in questo caso i no vax e no green paz) dai Re incoronati o reincoronati. Mattarella ...Mattarella, d'altronde, si era tenuto in disparte ... Il King Maker che non è riuscito a incoronare un King. E neppure una Queen. Bisogna sottolineare, però, che si tratta di indicazioni spontanee, ...