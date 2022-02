Mattarella bis, Pinotti: il passaggio più bello sulle dignità (Di giovedì 3 febbraio 2022) "Per me il passaggio più bello è stato quando ha elencato le dignità per cui bisogna lavorare, per cui tutti quanti, la politica in particolare deve lavorare. Ha citato anche, quello che mi è sembrato ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 3 febbraio 2022) "Per me ilpiùè stato quando ha elencato leper cui bisogna lavorare, per cui tutti quanti, la politica in particolare deve lavorare. Ha citato anche, quello che mi è sembrato ...

Advertising

myrtamerlino : Se la politica italiana sta già pensando alla #campagnaelettorale, dopo il bis di #Mattarella e la chiamata di… - StefanoFeltri : Mattarella bis, tutti i problemi della nuova prassi della rielezione di @vitalbaa - lucfontana : Oggi il giuramento (bis) di Mattarella al Quirinale: come si svolgerà (via @Corriere) - thewaterflea : RT @LaVeritaWeb: Almeno tre anomalie nel bis al Quirinale. Oggi Mattarella dica quando si dimetterà - clarissa_gmai : RT @vitalbaa: Bene, bravo, bis. Dopo due anni in cui è saltata anche la gerarchia delle fonti, oltre a molto altro, senza che il garante d… -