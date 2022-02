Mattarella bis, Gasparri: "Sulla giustizia ha detto cose chiare" (Di giovedì 3 febbraio 2022) "Il discorso di Mattarella mi è piaciuto per una serie di valutazioni. Primo: non ha fatto la reprimenda al Parlamento, che molti si aspettavano, anzi, ha difeso la centralità e il ruolo del ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 3 febbraio 2022) "Il discorso dimi è piaciuto per una serie di valutazioni. Primo: non ha fatto la reprimenda al Parlamento, che molti si aspettavano, anzi, ha difeso la centralità e il ruolo del ...

Advertising

myrtamerlino : Se la politica italiana sta già pensando alla #campagnaelettorale, dopo il bis di #Mattarella e la chiamata di… - StefanoFeltri : Mattarella bis, tutti i problemi della nuova prassi della rielezione di @vitalbaa - lucfontana : Oggi il giuramento (bis) di Mattarella al Quirinale: come si svolgerà (via @Corriere) - Avantionline : APPLAUSI E BIS Mattarella giura per il Bis: “Una nuova chiamata alla quale non posso e non ho inteso sottrarmi”.… - LEBBY4EVER : RT @fattoquotidiano: Il discorso del bis di #Mattarella: esalta il Parlamento e bacchetta i giudici -